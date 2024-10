Noored purjetajad korraldasid õppepäeva

Koostöös Saarte Liinide ja Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsiga toimunud päev keskendus mereohutusele ja selle olulisusele. Õppepäev algas tervitussõnade ja tutvustustega, millele järgnes Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi esindaja Karl Seegeli ülevaade teemal „Milleks on ohutust vaja?“ Rõhutati, kui tähtis on merel olles ohutusreeglite järgimine ja mida igaüks peaks enne merele minekut teadma.

Kaarel Niine tutvustas Roomassaare sadamat ja andis ülevaate sadamas toimuvatest tegevustest. Ta selgitas, kuidas sadam töötab, milliseid laevu ja paate seal vastu võetakse, ning millised on peamised sadamatöötajate ülesanded. Lisaks rõhutas ta, kuidas ohutusreeglite järgimine sadamas on oluline mitte ainult merele minnes, vaid ka sadamaalal liikudes.

Pärast teoreetilist osa jagati lapsed rühmadesse ja algasid praktilised tegevused. Roomassaare sadamas tutvustati lastele svertpaate ja õpetati tegema olulisi sõlmi. Lisaks said lapsed sõita kaatriga ja purjetada Optimist-klassi paatidega Saaremaa Sailing Academy juhendajate käe all.

Tegevuste raames räägiti ka sellest, kuidas sadamas käituda ja miks on oluline olla teadlik mereohutuse põhitõdedest. Õppepäeva lõpetas ühine refleksioon ja mänguline teadmiste kontroll.

Teele Väli ja Jacob Putnik rõhutasid, et mereohutus on oluline mitte ainult meresõidu ajal, vaid ka igapäevaelus, ja lootsid, et noored õpilased võtsid sellest päevast kaasa väärtuslikke teadmisi ja kogemusi.