KRISTI SILLART Noorte tunded ja mured on olulised!

Tänavune, juba kolmas konverents toimub Saaremaa gümnaasiumis sel neljapäeval, 10. oktoobril kell 10–14. Noortele suunatud konverentsi teema on "Oleme hoitud". Selle kaudu soovime noortele märku anda, et nende tunded ja mured on olulised ning nad väärivad tuge ja hoolt, et tulla toime tänapäeva maailma väljakutsetega.

Kiiresti arenev tehnoloogia ja sotsiaalmeedia on noorte ellu toonud tugeva surve. Info liigub peadpööritava kiirusega ning sotsiaalmeedia pakub välja ideaale, mis on sageli kättesaamatud. Noored tunnevad, et nad peavad pidevalt saavutama midagi suurejoonelist ja tõestama oma väärtust, justkui edukus ja väärtus oleksid teineteisest lahutamatud. See pidev võrdlemine ja surve on aga paljudele liiga raske koorem. Meie ühiskonna ootused, et noored suudavad sellise survega iseseisvalt hakkama saada, on ekslikud ja ohtlikud.