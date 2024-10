Kalurid saavad toetust säästlikumate laevamootorite ostuks

400 000 euro suurus eelarvega toetusmeetme eesmärk on vähendada ranna- ja siseveepüügil kasutatavate kalalaevade kütusekulu ja CO2‑heiteid ning suurendada energiatõhusust kalalaeva käitamisel.

„Meetme majanduslik mõju avaldub eelkõige selles, et säästlikumate mootorite kasutuselevõtmine vähendab kutseliste kalurite kulutusi mootorikütustele, mis on üks olulisemaid kululiike kalanduses. See omakorda aitab suurendada ranna- ja siseveepüügi kasumlikkust,“ rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik Margus Medell.