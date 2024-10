AIVAR SÕRM Turismimaksu vaekausid - milles on probleem?

Turismimaksu kehtestamise idee on meie kandis päevakorral olnud vahelduva eduga üle 30 aasta. Esmalt kohe pärast Eesti taasiseseisvumist oli see kohe-kohe sündimas, ent vajus siis soiku – selleks, et mingite pauside järel taas esile kerkida, osalistes emotsioone äratada ning määramatuks ajaks jälle suikuda," kirjutab majandushuviline saarlane Aivar Sõrm.