Legendaarsed Hardi Mets ja Ilmar Raissar istuvad Saaremaal Lada VFTS rooli

„Kuna Ilmar andis nõusoleku, et ta sõidab ja siis ma mõtlesin ka, et kui selline võimalus antakse, siis on poistele patt ära öelda, sest nad on nii palju tööd teinud ja hoolitsenud meie eest. Sõidame Erkki Visnapuu ello Õunpuu rohelise disainiga autoga ja Erkki istub meil ka kõrval, ta on väga tubli. Ilmar sõidab laupäeva hommikul esimese ringi kolm katset ja mina samad katsed kordusena. Tegime legendi ära ja kõik klappis ilusti. Mingil määral oleme vaadanud vanu legende ja nüüd videoid. Kaugatoma ja Sõrve on ju katsed, mis on kunagi läbi käidud ja tulevad vanad mälestused meelde. Omal ajal meil selliseid autosid polnud nagu kolmapäeval testikatsel proovida saime, sest neil Ladadel on teine veermik, sillad, kuuesed käigukastid ja liiguvad ikka jõudsalt. Võidu me sõitma teistega ei lähe ja sõidame vaid endale, kuid naudime seda Saaremaa melu ja seda, mis siin toimub täiega. Nii palju, kui julgeme, nii palju sõidame,“ sõnas Mets ootusärevalt tänavuse Saaremaa ralli eel.