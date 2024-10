JAAK TARU Murtud mõõk las vananeda ja laguneda

Kuna meie pere teada oli ausamba nimi "Murtud mõõk", siis tulenevalt sellest, et ausambal on viisnurk, oli ka selge, et murti punavägede mõõk. Seega ei valmistanud selle ausamba olemasolu meile peavalu ega ängi. Palju enam häirisid meid linnast Salmele sõites "Porgandimäe" radarid ja Järve barakid. Neist mööda sõites oli meil tavaks vaadata midagi muud.