Rahvamajade nädal kutsub tutvuma kohaliku kultuuripärandiga

Nädala eesmärk on tuua inimesi kokku ja väärtustada Eesti rikkalikku kultuuripärandit. Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Maris Kaljuste ütles, et Saaremaalt osaleb nädalal 16 rahvamaja, kus on üritusele lähenetud omanäoliselt.