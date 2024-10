ETV menusaade "Siin me oleme" valmis Saaremaal kui seiklusfilm

"Koduhooldaja Gea oli just 95-aastase Bernhardi peale võtnud ja temaga Orissaare Coopi poole suundumas, kui mulle meenus, et me pole ju poe käest filmimiseks luba küsinud," meenutab Mõttus. "Tagapingil istuv režissöör kraamis koheselt internetiavarustest Saaremaa Coopi kontaktid välja. Alustasin kõne, keerates samal ajal Gea järel poe parklasse. Kiire tutvustus ja siis teadaanne – mul on piinlik, aga me teeme saadet, aga poes filmimiseks pole me luba küsinud, samas ilma selleta ei saa. Kas see asi oleks võimalik korda ajada?"

Foto: Erakogu

Samal ajal jägis Mõttus tahavaate peeglist, kuidas Gea on juba Bernhardiga autos väljunud ja poe poole sammumas. Teletegija sõnul on saate seisukohalt ülioluline kogu materjal just dokumentalistlikus vormis saada kätte, mitte hiljem lavastades. "Kõik need väikesed tegevused – poodi sisenemine, ostukäru võtmine, juhiste andmine – see ongi see, mis teeb "Siin me oleme" saatest saate, mida inimesed armastavad – päriselt päris elus kohalolek. Selle püüdmine nõuab reaktsioonikiirust," märgib ta.

Saarlaste kiires reageerimisvõimes ei pidanud Mõttus pettuma. "Teisel pool toru kõlasid täpsustavad küsimused, minu pulss aina tõusis. Me polnud veel kokkuleppeni jõudnud, aga Gea oli juba poodi sisenemas," kirjeldab Mõttus ärevat olukorda.

"– „Jah, aga kas me saaks teha kiiremini palun, nad tõesti kohe lähevad poodi ja on ülioluline, et me saaks kõik üles filmida.”