FOTOD JA VIDEO Arutult kihutanud roolijoodik kihutas Liival perele otsa

Mitteametlikel andmetel sõitis sõiduauto Mercedes-Benz Kuivastu poole ega vähendanud Liival, kus tuleb sõita 50 km/h, sugugi kiirust, kaldus vastassuunda ja sõitis sisse vastutulnud Toyotale. Kas mersu kiirus oli just 140, nagu on väidetud, ei ole Saarte Häälele teada.

Liiva elanik Olari kirjeldas, et kokkupõrge toimus bussipeatuse juures vöötraja juures ja mõlemad autod paiskusid mitukümmend meetrit eemale Konsumi kaupluse sissesõidu juurde. “Pauk oli kõva.”

Politseid teavitati kümnest liiklusõnnetusest, millest kahes said inimesed vigastada. Esimene liiklusõnnetus juhtus 16. oktoobril Kuressaares Lossi tänaval, kus 8-aastane laps sõitis parkivate sõidukite vahelt ootamatult ette teel liikunud sõiduautole.

Politseijuht Rainer Antsaare sõnul on Saare maakonnas eilse seisuga juhtunud juba 20 inimkannatanuga liiklusõnnetust, mille tõttu on hukkunud neli ja viga saanud 27 inimest. “Need on ääretult kurvad statistilised numbrid ja võrreldavad ainult 2020. aastaga, kui meie teedel hukkus võrreldaval perioodil viis inimest ja sai viga 29,” rääkis Antsaar.