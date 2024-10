FC Kuressaare septembrikuu parim mängija on Aleksander Iljin

Peatreener Roman Kožuhhovski sõnul on Iljin hea suhtumisega ja ta on väga töökas. “On näha, et ta areneb kiirelt ja võtab natuke liidriomadusi juba enda peale. Selles aitab teda meeskond, seega kõik on tal välja teenitud,” lisas Kožuhhovski.

“Ma ei osanud oodanud seda, aga tunne on väga hea” sõnas FC Kuressaare poolkaitsja Aleksander Iljin. “Selle auhinna eest pean tänama võistkonna kaaslasi, kes aitasid sellele tunnustusele kaasa. Kõige olulisem on, et me täna võitsime. Kuu parimaks valimine pole peamine, kõige olulisem on, et olen osa FC Kuressaare võistkonnast," lisas Iljin.