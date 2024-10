Õpilasuurija tegi kindlaks Saaremaal elab ka rohukonnasid

Kahepaikseid on Eestis 11 liiki, kirjutab Novaator. Mandri-Eestis on neist üks levinumaid rohukonn, kelle konnakontserte varakevadel mitmel pool kuulda saab. Ometi ei olnud 2024. aasta alguseni ametlikku kinnitust, et rohukonn oleks levinud ka Eesti suurimal saarel – Saaremaal.