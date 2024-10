JÄRELEHÜÜE Els oli meile nagu ühe pere hooliv ema

Pidasime loomulikuks, et kõikidel meie väljasõitudel loodusesse, kultuuriloolistesse paikadesse oli Els alati kaasas hea Saaremaa tundjana ja abiks laste kantseldamisel. Oma energia allikaks pidas ta optimismi.

Südamesse on jäänud soe tunne Elsu siirast huvist meie perede käekäigu vastu ja soov jagada oma muresid-rõõme. Ta oli kogu aeg kursis maja eluga, leides tunnustava sõna tubli töö eest nii lastele kui ka meile kõigile. Suheldes lapsevanematega, tundis ta uhkust oma lasteaiapere üle, samas olles ise selle südameks, jättis ta meid kiites ennast alati tahaplaanile.

Elsu tugevus oli see, et ta liitis meid kõiki nende pikkade aastate jooksul (1974–2000) kindlalt kokku, mille eredaks tõenduseks on üle 20 aasta kestnud kokkusaamised endiste kolleegidega.