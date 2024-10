Põhja-Saaremaale on kavas rajada hiiglaslik tuulepark

Saarlaste ettevõtte Eveconi arendusjuht Karl-Joonatan Kvell rääkis, et Evecon on algatamas riigi eriplaneeringut, et rajada Peederga küla piirkonda tuulepark koguvõimsusega 100 megavatti. Homme peaks toimuma selleteemaline kohtumine Saaremaa vallajuhtide ja Saarte Energiaagentuuri inimestega.