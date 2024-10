Vähemuses FC Kuressaare kaotas Florale

“Väga keeruline olukord. Lööd legaalse värava – minu ja paljude teiste inimeste hinnangul, kes jalgpalli näevad ja mõistavad! -, aga see lõpeb hoopis minu jalgpallurikarjääri kõige rumalama hetkega. Ma ei osanud aimata, et ma sel hetkel 80 meetri kaugusel just parasjagu kaadris olin, kui selle rumala žesti tegin. Selle koha pealt võtan kogu vastutuse. Vedasin hea mängu teinud meeskonda alt,” sõnas Pajunurm Soccernetile.

“Aga – ma ei saa aru, kuidas see värav ei loe!? Löön joone pealt varbaga sisse, kaitsja jääb hiljaks ja lööb mulle korkidesse … Me oleme ise saanud selliseid penalteid enda vastu. Hooaja eel näidatakse meile videoid: kes jõuab esimesena pallini, on korrektne ja kui kaitsja lööb korkidesse, siis ei ole see enam ohtlik mäng, vaid kaitsja viga, kes jääb hiljaks,” selgitas saarlaste kapten.