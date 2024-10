Aasta mesiniku konkursile saab kandidaate esitada kuni oktoobri lõpuni

Juba 1998. aastast valib liit mesinike ja mesilastega seotud erialade esindajate seast välja parimad. Aunimetuse mõõdupuuks on mesiniku head erialased teadmised, valmidus neid teistega jagada, enesetäiendamise soov ning aktiivsus Eesti mesinduse edendamisel kas mesindusürituste ja -algatuste korraldamisel või muudes mesindust tutvustavates tegemistes.

Alates 2018 on liit välja andnud ka aasta mesilaste ja mesinike sõbra aunimetust. Selle saaja on põllumees, teadlane või muu ala esindaja, kes on silma paistnud mesinikega tehtud koostööga või muu tegevusega, mis toetab mesilasi ja mesindust.