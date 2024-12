LUGEJA KÜSIB Kas pühade ajal töötades kehtivad eritingimused?

Riigipühad, nagu 24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar, on enamasti töötajate jaoks vabad päevad. Kui aga pühade ajal tuleb siiski tööd teha, on oluline teada, et nende päevade eest makstakse töötatud aja eest kahekordset töötasu. Lisaks tuleb 23.12 ja 31.12 lühendada kõikide töötajate tööpäeva kolme tunni võrra.