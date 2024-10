Üks Vanamõisa prügisokutajaist tabatud

Saarte Hääl on pakendipunktide – sealhulgas Vanamõisa karjääri lähedal asuvate konteinerite – risustajatest kirjutanud korduvalt. Ka möödunud nädalavahetusel vedeles Vanamõisa konteinerite ümbruses tühje värviämbreid, muud ehitusprahti ja pungil prügikotte.

"Vanamõisa prügisokutajate vastu oleme ette võtnud niipalju, et üks neist on kätte saadud," ütles Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau, kelle andmeil on tegemist lähikonnas elava ja ehitamisega tegelenud inimesega.