Juhtkiri Kuidas dresseerida prügiahve?

Jäätmekorraldus on teema, mis naljalt kedagi külmaks ei jäta. Puudutab see ju igaüht meist. Rahulolematuseks leiab põhjust alati, ent kindlasti ka seda, millega rahul olla. Näiteks võiks rahul olla sellega, et meil on avalikud pakendikogumispunktid, kus vallaelanikud saavad oma pakendijäätmed tasuta ära anda.