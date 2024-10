Raha laenamine selle põletamiseks ei ole mõistlik

Oleme harjunud mõtlema, et Eesti riigi võlatase on madal ja kui võrrelda Eestit teiste Euroopa riikidega, vastab see ka tõele. Teisalt jälle – sel aastal on Eesti võlatase kasvanud kõikide Euroopa Liidu riikide hulgas kõige kiiremini. Kõige väiksema võlakoormaga Euroopa riigi tiitli kaotasime äsja Bulgaariale. Kui kitsendame fookuse Baltikumile, siis on näha, et Eesti riigieelarve on viimastel aastatel olnud suuremas puudujäägis kui lõunanaabritel ning riigivõlg on seetõttu kasvanud kiiremini. Kas see on taganud meile paremad majandustulemused? Ei, kahjuks ei ole. Ametliku statistika järgi on Eesti kogutoodang kahanenud rohkem kui Lätis või Leedus ja koguni enam kui üheski teises Euroopa Liidu riigis. Järelikult peitub majanduskasvu võti milleski muus.