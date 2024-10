Onkoloog Hingeline kriis on kõige suurem vahetult pärast diagnoosi saamist

Kasvanud diagnooside hulga taga on nii sagedasem haigestumine kui ka see, et käiakse rohkem rinnakontrollis ja seetõttu avastatakse kasvajaid rohkem. Mõistagi mängib rolli ka naiste keskmine kasvav eluiga. Rinnavähki haigestumus kasvab hüppeliselt menopausi järgselt, 50. eluaastates, aga paraku haigestuvad ka noored, mistõttu ei tohi eeldada, et rinnavähk noori ei puuduta ja kaebuste korral tuleb kindlasti pöörduda kontrolliks rinnakabinetti.

Õnneks on teadlikkus haigusest kasvanud ja ka sõeluuringutes osaleb igal aastal üha rohkem sihtrühma naisi, aga näiteks Põhjamaade tasemel me sellega veel ei ole – kui Eestis osales eelmisel aastal sõeluuringus 65 protsenti kutsututest, siis Skandinaavia riikides on osalemine 75–80 protsenti. Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–70- ja 74-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.

Tervist tuleb jälgida

Vähki pole tervislike eluviisidega täielikult ennetada võimalik, aga ise ei tasu ka haigestumisele kaasa aidata. Kõige olulisem on mitte liialdada alkoholiga ning hoida normaalset kehakaalu. On leitud seos vähi ja alkoholi liigtarbimise ning vähi ja ülekaalu vahel. Kui süüa tasakaalustatult, teha mõõdukalt sporti ja olla halbade harjumustega tagasihoidlik, on naine omalt poolt kõik teinud.