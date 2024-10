MUHU UUDISSED Katsuks ometiks langsamini

Neh, mool tuleb aga jälle miele sie laupa õhta, kui Liiva linnas üks va passatski, kis oln masu kenaste sappernakkis kua ja siis põrutas teesele autule suure paaruga sisse. Naised-lapsed ollid sihes ja said viga. Katsuks nüid ikka pissitassa ometiks, aga seda ju põle.

Neh ja vaesevaevalt nädalipäävad iljem võttis poolatsei Piiri all jälle ühe nõukse sõedu pialt maha, kis panni masu kaudu väena silda kut tuulispask. Juu mudud vuatas jälle, et ep jõva õige laeva piale mitte. Et es oln sest laksust sial Liiva linnas kua pitkemalt abi üht.