ÜLESKUTSE Pane end kirja mardi- ja kadrisantide rahvaloendusel!

"Hakkame santima!" on Eesti folkloorinõukogu 2018. aastal algatatud aktsioon, mille eesmärk on elavdada sanditamistavasid, mis kipuvad globaliseeruvas ja moodsas maailmas üha enam oma päevakajalisust kaotama. Kuna just mardi- ja kadrisandikombestik on olnud Eestis ülemaaliselt tuntud ning ka tänase päevani säilinud, oleme keskendunud nimelt neile kahele sanditamiskombestikule.

Juba seitsmendat aastat loendame Eestis ringijooksvaid mardi- ja kadrisante.

Miks me seda teeme? Kui räägime, et sanditamiskombestik on meil endiselt elus, annab säärane rahvaloendus kinnitust ka numbriliselt. Ühest küljest ärgitab see teemeäralikul moel sanditama, kuid laiemas plaanis saab aimu, kui elujõuline komme tegelikult on.

Üle-eelmisel aastal alustasime teekonda, et mardi- ja kadripäeva tähistamise komme jõuaks UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja. Mardi- ja kadrisandiks käimine on üle Eesti endiselt elav pärand ja miks mitte tõsta seda esile ka rahvusvaheliselt. Teisalt annab see traditsioonikandjatele teadmise, et nende pärimus on väärtustatud.

Kui soovid laiemalt kaasa rääkida sanditamise olukorra ja arengu osas, on võimalik liituda sanditamiskombestiku koostöökoguga, mis tegutseb Eesti folkloorinõukogu juures.

Pane end 8.–30. novembrini kirja 7. üle-eestilisel mardi- ja kadrisantide rahvaloendusel veebilehel https://hakkamesantima.ee/rahvaloendus/.

Kas teadsid, et kõige enam liiguvad mardid ja kadrid ringi kahe- kuni neljaliikmeliste sandiperedena? Enim marte (2939) loendati 2020. aastal. Enim kadrisid (2374) pani end kirja 2021. aastal.Kõige rohkem sante kokku (4486) pani end kirja 2023. aastal.Kõige rohkem marte ja kadrisid liigub ringi Harju-, Rapla- ja Tartumaal. Ühe elaniku kohta on juba mitu aastat järjest enim sanditajaid hoopis Võrumaal. Santijatest 73% on lapsed ja 27% täiskasvanud.