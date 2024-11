Valla liikluskomisjon vaagis probleemseid kohti Kuressaares

Koosolekul osalenud linnakodaniku komisjoni liikmed Terje Nepper ja Roland Mere selgitasid, et Kuressaare linna suurimad probleemid on seotud parkimise korraldusega. Muu hulgas pargitakse kõnniteedele, kusjuures valla- või politseipoolne järelevalve puudub.

Arutelu käigus tõdeti, et kohtades, kus sõiduteed on kitsad, näiteks Kauba tänaval, ei saagi teisiti parkida, kui et auto jääks osaliselt kõnniteele, kuid sellisel juhul peab kõnniteele jääma ka piisav liikumisruum jalakäijatele.