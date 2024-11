Isa, võta aega lapse jaoks!

"Lõpp-punkti tõbi on inimese sündroom, kes on pärale jõudnud ja avastanud, et ta ei ole kusagil. Ta on saavutanud oma eesmärgid ja leiab, et need ei ole need, mida ta ootas. Ta kannatab illusioonide purunemise, tühjajooksnud tõotuste all. Tal on kõik, mida raha eest saab ja ta on järjest vähem rahul sellega, mis tal on. Tal on pott täis tühjust. Ta on kasvajate ja ergutite, alkoholismi ja lahutuse ning enesetapu maailmas. Ta kannatab tühjusest tingitud neuroosi all. Ta on inimene, kellest on saanud edukuse sümbol kontoris ja haletsusväärne läbikukkumine kodus. Ta on staatuse sümbol ühiskonnas, tähtis nina töö juures, aga suur võltsing kodus. Lõpp-punkti tõbi on omane kultuurile, mis on jõukas ja jumalakartmatu."