FC Kuressaarel tuli koduväljakul vastu võtta kaotus

„Kahju, et lasime endale kohe alguses värava lüüa,“ rääkis meeskonna kapten Mattias Männilaan, lisades, et nad püüdsid alustada tugevalt, hoides struktuuri paigas, et Kalju ei saaks kohe mängu sisse elada nii, nagu nad varem seda teinud on. „Viimases mängus Hiiul lõid nad samuti suhteliselt kiiresti esimesed väravad ära. Kahjuks tuli üks värav kohe mängu alguses, kuid pean ütlema, et pärast seda hoidsid poisid kaitses asjad korras. Kaitsjad olid kompaktselt koos, ja Kaljul oli raske läbi murda. Esimesel poolajal meil väga palju võimalusi ei olnud, aga tundus, et ühte väravat ongi vaja,“ lisas Männilaan.

Vastased said mängu alustada taganttuulega, mis aitas neil kohe alguses oma mängu üles võtta. „Meie värava lahtilöögid olid rasked, sest tuul lükkas palli kohe maha või viis selle auti – pall ei läinud sinna, kuhu tahtsime. Teisel poolajal oli meil jällegi taganttuul, mida oleks tahtnud paremini enda kasuks ära kasutada. Mul on hea meel, et Aleksander lõi täna hea värava. Ta on viimasel ajal väga tubli olnud, julge ja lööb hästi peale,“ ütles Männilaan.

„Pärast löödud väravat tundus, et oleme täiesti mängus sees ja meil on võimalus võita,“ sõnas Männilaan. Kahjuks leidis Kalju siiski söödu meie kaitseliini taha, kus nad lõid veel ühe värava, mis viis meie mängu veidi rütmist välja.

„Aga võitlesime siiski tublilt, ja selles olukorras, kus vastased paremale äärele murdsid, jõudsid Aer, Liit ja lõpuks ka Lipp kaitsesse tagasi. Mul on hea meel poiste üle, et nad niimoodi ilusti tagasi jõudsid,“ kiitis Männilaan meeskonda.

Männilaane sõnul on meeskonna eesmärk igas mängus võidelda püsima jäämise nimel ja anda endast kõik, et võtta kasvõi üks punkt, sest üleminekumänge soovitakse vältida. „Järgmine mäng on meil Narva vastu. Arvan, et on vähe öeldud, et me oleme väga motiveeritud võitma.“