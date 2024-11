RAILI SEPP Laskem lastel liikuda, aga mõistliku koormusega

Rääkides rühist ja rühivigadest – laste rüht võib olla väga erinev. Jah, meie lapsed on palju arvutis ja telefonis. Tihti sunnib neid selleks elu ise: meil ei ole enam päevikuid, vaid e-kool, kooliülesanded on arvutisse viidud. Meie ülesanne lapsevanematena on laps aeg-ajalt ekraani juurest eemale saada. Peame leidma siin tasakaalu.

Uuringud on näidanud, et need lapsed, kes nihelevad ja pidevalt asendit vahetavad – neil on parem rüht ning palju vähem pea- ja kaelavalusid. Seega – laske lapsel niheleda, sest iga uus asend on parem kui eelmine. Märgin, et täna on Saaremaal kaks Schroth-teraapia spetsialisti, kes tegelevad skolioosiga.