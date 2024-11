NOTAR VASTAB Millise toote või teenuse hind pole aastaid või koguni aastakümneid tõusnud?

Ühel keskmisel inimesel pole notari juurde kuigi tihti asja ja seepärast ei pruugi seesama keskmine inimene olla ju kursis, et Eestis on notaritasud riiklikult reguleeritud. See tähendab, et notar ei saa vabalt määrata oma teenustele hinda, vaid need on seotud riiklikult määratud tariifidega.

Samuti ei pruugi see keskmine inimene olla kursis sellegagi, et valdavalt on needsamad tariifid kehtestatud niipalju aastaid tagasi, et vahepeal on kõik meie vahetu ametitegevusega seotud kulud kasvanud vähemalt kaks, aga mõned koguni kuni viis korda. Veelkord – sisendhinnad on selle aja jooksul tõusnud mitte protsentides, vaid kordades.

Et notarid siiani ellu on jäänud ja mässama või streikima pole hakanud, tuleneb mitte sellest, et notarid in corpore on üks allaheitlik lambakari, vaid sellest, et notaritasude süsteem on üles ehitatud põhimõttel, et kahjumlikud tegevused kaetakse kasumlikega. Seegi kuulub notari argipäeva ja nö palga sisse, et sageli kulub nii notaril kui bürootöötajatel mitmeid töötunde, enne kui klient saab mitte sellise dokumendi, mida ta küsida oskas, vaid sellise, millest tal ka tõepoolest kasu on, aga et seadus näeb ette kindla fikseeritud tasu, siis ei ole notaril õigus hinnastada oma teenuseid tegeliku töömahukuse järgi. Nii lihtsalt on ja notarid peavad sellega arvestama.

Selline seis ei saa kesta igavesti ehk ei ole jätkusuutlik. Notarite tasude ajakohastamine küsimus on ilma igasugu paatoseta oluline õiguskindlusele, sest notarite roll seaduslikkuse ja turvalisuse tagamisel on oluline. Tehingute turvalisus ja seaduslikkus, mida notarid tagavad, on tehingute kogumaksumuse kõrval suhteliselt väike kulu.

Võrdlus teiste Euroopa riikidega näitab, et notaritasud on paljudes riikides indekseeritud vastavalt majandusolukorrale. Näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal on notaritasud olnud paindlikumad ja paremini kohandatud sisendhindade muutustega.

Kõik Eesti notarid on pingutanud selle nimel, et säilitada oma teenuste kvaliteet ja hoidnud oma töötajaid ümbritseva hinnaralli kiuste, aga Eestis on nüüd lihtsalt kätte jõudnud aeg viia ka notaritasud vastavusse majandusoludega.

Pärnu notar Anu Raid.