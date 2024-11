Tahula biogaasitehas saab 5 miljonit eurot toetust

Mereranna TÜ juhatuse liige Artur Laul on Saarte Häälele öelnud, et rajatav biogaasijaam ühendatakse roheenergia tootmise ja serveripargi kompleksiga Sikassaares. See loob unikaalse ja tervikliku ökosüsteemi, kus serveripargi jääksoojust saab kasutada biogaasijaama substraatide kütmiseks. Tulevikus on planeeritud rajada gaasitrass Tahulast Kuressaarde, mis võimaldab gaasi (biometaani) pakkuda kohalikele ettevõtetele.