Juhtkiri Varjud hiigelinvesteeringu kohal

Kuressaare haigla puhul käib jutt kahest suurest investeeringust. Üks on "Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuste rajamise toetamine", milles meie haigla osa on 20 miljonit eurot. Sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rahastus 14 miljonit, riiklik investeering 4 ja haigla ise panustab 2 miljonit.

Ja teisest, "Tervishoiuasutuste energiatõhususe" projektist saab haigla 17,6 miljonit eurot (ERF 15, riik 1,8 ja haigla 0,9 miljonit). Võrdluseks – Saaremaa valla järgmise aasta eelarve on 76,7 miljonit eurot. Ehk et investeering on Saaremaa mõistes enneolematu ja see justkui eeldaks, et ehitusele eelnev toimetamine oleks lõpuni selge ja avatud.