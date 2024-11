LEITUD Koolipoisid leidsid kadunud vanaproua üles

Naine leiti Upa külast ja temaga on kõik korras. Õie leidsid Upa küla kaks 8-aastast poissi ja andsid temast teada lähedal viibivatele täiskasvanutele, kes omakorda kutsusid kiirabi ning politsei.

Õie on kõhna kehaehitusega ja tal on hallid lühikesed juuksed. Ta kannab seljas helehalli fliisi. Tal on probleeme kuulmisega.