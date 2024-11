Haigla hooldekodu kohatasu suureneb

Praegu on hooldusteenuse hind haigla hooldekodus 1200 eurot kuus, millest hoolduskomponent (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisiooni kulud) moodustab 650 eurot.

1. jaanuarist on hoolduskomponendi suurus 660 eurot.

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul on kuutasu tõstmise põhjus käibemaksu tõus ja see, et eelmise aasta aprillist tõusis hooldekodu töötajate töötasu.