Vaimse tervise kohvikus saab mure hingelt ära rääkida

Meie pakume Peahea nõustamist 12–26-aastastele noortele. Nõustamised on tasuta ja kohtumised toimuvad silmast silma. Kui vaimse tervisega seotud väljakutsed on kergemad või kuni keskmise raskusastmega, saame noorele tuge pakkuda ka läbi veebinõustamise. Peaasi.ee-l on olemas ka chat, kus saab suhelda kirjutades. Meil on ka e-nõustamine, kus püüame kolme päeva jooksul vastata e-kirja teel.

Otsime võimalusi, kuidas pakkuda noortele abi juba siis, kui nende mure on alles varases staadiumis. Seega julgustame noori ühendust võtma isegi siis, kui nad ise ei pea oma probleemi veel kuigi suureks. Nii on ehk lihtsam sellele lahendus leida ja vahest pole vajagi end järjekorda panna psühholoogi vastuvõtule pääsemiseks.

Anneli Meisterson. Foto: Erakogu

Vabatahtlik töö kui vaimse tervise vitamiin

"Oleme kuulajad, mitte psühholoogid ega terapeudid, ent see, kui inimene ütleb, et on saanud abi ainuüksi oma muret jagades, teeb rõõmu," ütleb Kuressaare vaimse tervise kohviku vabatahtlike meeskonna liige ja koordinaator Anneli Meisterson.

Saaremaa inimeste mured, mille pärast nad on vaimse tervise kohvikut külastanud, on enam-vähem samasugused nagu mujalgi: depressioon, probleemid suhetes. Palju kurdetakse üksinduse üle. On ka neid külastajaid, kes tulevad lihtsalt uudistama, mida meie kohvik endast kujutab ja kas saaks seda kellelegi soovitada. Meie kohvikut on külastanud nii noored kui ka eakad, üle 80-aastased inimesed.

Konfidentsiaalsus on meie kohviku vabatahtlike jaoks esmatähtis.

Minu jaoks on vabatahtlik töö kui vaimse tervise vitamiin. Kui olen saanud olla toetav kuulaja, annab see mulle hea tunde, et minust on olnud kellelegi abi, et olen teinud midagi ka kogukonna heaks.

Teiste inimeste muresid kuulata pole just kerge, aga oma vabatahtlike meeskonnaga oleme üksteisele toeks. Selline tugi on väga oluline.