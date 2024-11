MUHU UUDISSED Missa kostad!

Neh, taa üks tarbline asi küll. Virtsu lapsi tassib Muhuse kuoli ja igasugu pidulisi viib ja tuob, kui taris. Neh, et kui kõik seltskond oo sapernakkis, siis oo taksu, kis rahvast tassib. Ja Üllar oo ise kua sur muhe mies. Sõuke tuob jõuluvana kua teitele kojo, kui ikka jõuluvana taksu kutsub.

Aga muhulased ise laskvad ikka pissikeste ietsi. Varulikumad juba vahtivad selle näoga rinki, et mis jõuluks kua selle va abemiku kotti pista. Mool oo üks kange soovitus. Katsuks ikka sedaviisi, et meite omade inimeste kääst midad soeta.

Neh, neid pissikseid tegijaid oo ju Muhus küll ning viel. Käsitüöseltsis ja luomekuondises ja. Neh, ja Liival kollases majas, kus Niinesalu Merle omasid ja teeste asju kua müitab. Ja mudud võib ise kua midad valmis tiha. Liival oo nüid üks uus võemalus juures. Rootsivere Vesiaale oo oma juurte juure tagasi kolin Kriste. Kena munukse moega tüdrik. Ja taale oo andi antud ossata tiha nõuksi asju, midast arvatse, et muhulased just igapäiselt ep tie. Nahast ehteid näituseks. Ja Kriste oo avastan oma jäuks kena kohja – Muhu pastoroadi. Ja vahest ta sial ikka õppeb teestele kua midad tegema. Neljabe, kahekümne kahessanda õhta, näituseks õpetse sieni tegema. Neh ikka riidest ja lõŋŋast ja nõukstest asidest. Purkipanemise kuntsi võib mõjal omanda. Kriste õpetab ikka nõuksi asju, mis suab näituseks kasvõi kuusepuu otsa riputa. Kellu kuiest akkab kuolitus pihta ja ennassid tuleks ikka enne kirja kua anda ja kirjuta muhu.vesiaa@gmail.com. Raha küsitse kakskümmend viis eurut. Selle iest suab tüki tarkust juure ja materjalid ja suoja juomaaega ja biskviiti kua. Ja sedasammati meisterdatse Kriste käe all 5. detsembri õhta lambuid. Kenad pissiksed villanutsakad oo.