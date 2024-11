Hoolekogu olgu kooli partner

Esmalt mõni sõna sellest, kuidas meie koolis on korraldatud see, et lapsevanemad saaksid kooliasjades sõna sekka öelda. Nooruse koolis tegutseb lisaks hoolekogule suurem aktiivgrupp – vanematekogu, kuhu kuuluvad lapsevanemate esindajad igast klassist. Nii on kooliga seotud asjades võimalik kaasa rääkida suuremal hulgal inimestel. Saame väiksemates gruppides kõik olulise kokku korjata ja hoolekogu lauale tuua. Meil hoolekoguna on küll vaid nõuandev roll, aga see roll on ääretult oluline, sest saame kaasa rääkida kõikides kooli puudutavates küsimustes.