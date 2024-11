See on kolmas kord, kus Saaremaa haridusvõrgustik kutsub haridushuvilisi – olgu need lapsevanemad, lasteaednikud või lihtsalt vallakodanikud – hariduse ja selle arengu ning tööturu võimaluste teemadel kaasa kõnelema," ütles ürituse moderaator Marit Tarkin.