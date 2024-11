Juhtkiri "Minuga nii ei juhtu!"

Paljud ei suuda ahvatlusest hoiduda isegi tunnis, seda enam saab sellele järele anda kodus. Mis siis, kui teadlikumad vanemad on netikasutusele piirangud seadnud – kui oled piisavalt kaval, annab nendest mööda hiilida.

Nagu selgus hiljuti valminud uuringus, mille põhiautorite hulka kuuluvad saarlased Kristiina Saks ja Merje Klopets, on internetis seksuaalse sisu ja ohtudega kokku puutunud juba 3.–4. klassi õpilased. Ning ehkki lapsed on netimaailma ohtudest üsna teadlikud, kipub vähemalt osa neist siiski riskima, arvates, et "minuga nii ei juhtu".