Kuressaare tervisepargi uus välijõusaal ootab harjutajaid

Pinnase tasandustööd küll veel käivad, aga see ei sega harjutajaid - tuleb lihtsalt olla tähelepanelik. Välijõusaalis on üheksa seadet – kükipink, rinnaltsurumisepink, ülatõmbepink, kerepink, kaldsurumispink, sõudepink, õlapink, biitsepsitõmme ja triitsepsipress.

Välijõusaalis on samad seadmed, mis leidsid tihedat kasutamist juba suvel demokomplektina. Lisaks demokomplektile lisandus ka kerepink. Tegu on populaarsete Omnigym seadmetega, mis paigaldati terviseparki Davidcityline OÜ poolt. Seadmete maksumuseks koos paigaldusega kujunes 71 277 eurot.

“On hea meel, et uued seadmed on nüüd tervisepargis püsivalt olemas! Harjutajad ei pea enam muretsema, et need ühel päeval ära viiakse, nagu oli demokomplekti puhul. Kevadel saame loodetavasti üles ka laste mänguväljaku ja siis on plaanis korraldada nimetatud objektide avamisüritus,“ kommenteeris Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu