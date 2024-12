Kuhu tuul viib Saaremaa?

Vale, suur vale ja statistika – see viimane on tõesti kõikide valede kuningas. Ringi sõites näeme uhkeid maju ja kalleid autosid, mis justkui lükkaks ümber jutu kehvast elujärjest. Ent kui süveneda majandusnäitajatesse, siis paljastub tõde – need uhked majad ja läikivad autod on soetatud laenude ja liisingutega. See peegeldab meie inimeste elulisi valikuid ja nõrka finantskirjaoskust, sest eestlased on Euroopas oma rahatarkuse oskuste poolest ühed kehvemad. Enamikul pole isegi väikest investeerimisportfelli, rääkimata tulevikku kindlustavatest varapaigutusest.