SULEV ALAJÕE Kriitika Saarte Energiaagentuuri aadressil ei päde

Saarte Energiaagentuur asutati 2023. aastal, et toetada kõiki Lääne-Eesti saari: Saaremaad, Hiiumaad, Muhu, Vormsit, Kihnut ja Ruhnut. Esialgu oli peamine eesmärk taotleda 95% rahastust tegevuse alustamiseks Euroopa Liidu LIFE programmist, mis ka edukalt saavutati. Lisaks saadi omaosaluse katmiseks 90% toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Seega on omavalitsuste roll palgaraha maksmisel sümboolne.

Agentuuri seitsmene meeskond, Euroopa väikseim võrreldes teiste energiaagentuuridega, komplekteeriti alles 2024. aasta septembris. Seega ei vasta tõele väide, et agentuur on tegutsenud aasta.

Saarte jaoks on oluline jääda vesiniku arendusplaanidesse, et mitte maha magada tulevikuvõimalusi. Vesiniku kasutuselevõtt on keeruline ja seotud paljude vastamata küsimustega, kuid agentuur töötab selle nimel, et meie saartel oleks teiste saartega sarnased võimalused majandusarenguks.