Pilguheit varjatud vaesusesse

Statistikaameti andmetel elas viis aastat tagasi suhtelises vaesuses iga viies saarlane, nüüd aga juba iga neljas. Sama olukord on ka Eestimaa teises otsas – Võru-, Valga- ja Põlvamaal. Kõige hullem seis on Eestimaa kolmandas nurgas – Ida-Virumaal, kus suhtelises vaesuses elab rohkem kui kolmandik elanikkonnast. Kõik need piirkonnad on läbisõitjate jaoks ilusad paigad toredate puhkamisvõimaluste ja kordatehtud linnaväljakutega. Kus see vaesus siis ennast peidab? Eks seda püütakse varjata koduseinte vahele, et keegi midagi ei aimaks.