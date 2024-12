Juhtkiri Seadus hiilis tasa meie õue

Sellised riistapuid on palju, aga enamik neist ei kuulu liiklusregistris registreerimisele ja seetõttu ei saanud neile ka liikluskindlustust teha. Tänu seadusemuudatusele saavad elektritõuksidega liiklejad end nüüd vähemalt kindlustuskaitse mõttes teiste sõidukite omanikega samaväärselt tunda. Arusaadavalt ei tee see kergliikuriga liiklemist ohutumaks, selles osas, kuidas turvaliselt oma sõiduvahendiga punktist A punkti B jõuda, peab inimesel endal piisavalt aru peas olema.

Aga igal medalil on kaks poolt. Seadust küll muudeti, aga selle praktikas elluviimine on jäänud poolikuks. Nappinud on teavitust, mistõttu paljud sõidukiomanikud said uuest kindlustuskorrast teada alles pärast selle jõustumist. Ka pole kindlustusandjad jõudnud ilmselt piisavalt valmistuda vajalike toodete loomiseks, mistõttu esimestele kohusetundlikele kindlustushuvilistele on tehtud pakkumisi, mis tunduvad ebareaalsed. Hea seaduseloome juurde sellise olukorra tekkimine küll ei sobi.