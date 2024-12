Kuressaare Ametikoolis algas talvine vastuvõtt neljal erialal

„Loodetavasti on paljud elukestva õppe huvilised teadlikud, et alates ülejärgmisest sügisest on ametikooli tasemeõppes osalemine tänasega võrreldes märksa piiratum,“ sõnas ametikooli direktor Neeme Rand. „Talvine vastuvõtt pakub mitmeid võimalusi oma oskuste täiendamiseks, et suurendada konkurentsivõimet tööjõuturul või teenida lisasissetulekut põhitöö kõrvalt. Teame ju, et paljud saarlased on oma elatise teenimisel Hunt Kriimsilmad, kellel on üheksa ametit.“