GALERII Merikas pakkus Kuressaares võitlusvaimu ja rõõmsaid hetki noorte saalihoki väljakul

Teises kohtumises läks Merikas vastamisi SNSK II võistkonnaga, kes on ka põhiturniiri tabelis esikohal. Kuigi mäng kulges tugeva vastase domineerimisel ja lõppes seisuga 22:1 SNSK II-le, ei lahkunud Merika poisid platsilt ilma võitlusliku vaimuta. Oli selge, et sellest võitlusest ei taha poisid ilma enda löödud väravata lahkuda. Uku Adeli löödud ainus värav tõi saali rõõmuhõisked ja näitas, et igas mängus on oluline anda endast parim.