Volikogu esimees Illiku "arengutest" "Leping Piidivabrikuga oli vale otsus!"

Vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi leiab aga, et just seda tuleks kohalikku kogukonda silmas pidades teha. "Aastal 2017 Orissaare valla poolt sõlmitud hoonestusõiguse leping Piidivabrikuga oli nõrk ja tänast tulemust arvestades ilmselt vale otsus," tõdes Tamkivi.

Ta tõi välja, et Orissaare on suur asula, mis asub mere ääres, kuid just sealne mereäärne ala on jäänud välja arendamata.