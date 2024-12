"On väga kahetsusväärne, et kuidagi ei jõua riigi tasandile kohale, et ühendused on meie jaoks A ja O ning on ebaõiglane, et saarte elanike konkurentsivõimet ja elukvaliteeti aina kärbitakse," sõnab Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.