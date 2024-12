Kuressaare Laurentiuse kiriku kellad 100

Kellade valamisel oli mõningaid tagasilööke. Näiteks teatati tehasest, et seoses tinahinna tõusuga Inglismaal lähevad ka kellad kokkulepitust kallimaks. Ja kuna 8-puudase kella mudelit ei leita, tehakse väiksem kell puuda võrra raskem. Ka nihutati valumeistri haiguse tõttu tähtaega. Ent 10. detsembril võis koguduse esimees teatada, "et see päev on kätte jõudnud, mil meite kiriku kellad on siia jõudnud ja oleme väga tänulikud, et Jumal seda korda on saatnud".