JUHAN KILUMETS Kuressaare Laurentiuse kiriku kellad 100

Meenutame, et peaaegu kõik Saaremaa ja Muhu kirikute tornikellad – luteri ja õigeusu kirikute peale kokku ligi sada – evakueeriti 1915. aasta augustis ilmasõja eest Venemaale. 1920. aastate alguses püüti neid tagasi saada, ent edutult. Laurentiuse kogudus kaotas neli kella – kaks neist olid valatud 17. sajandil, üks aastal 1845. Neljas oli ilmselt keskaegne, kuna selle kohta on dokumentides öeldud, et kellal oli "vanaaegne arusaamatu ladinakeelne kiri". Kellad kaalusid 3, 3, 12 ja 20 puuda; näib tõenäoline, et üks kolmepuudastest oli kalmistukell.