Juhtkiri Jõulud tulevad!

Küllap on enamikul täiskasvanuil mõni ilus mälestus oma lapsepõlve jõuludest (jah, paljudel on see siiski hoopis nääridest). Olgu siis unistuse täitumisest, kui kingipakis peitus ihaldatud mänguasi, koos vanemate või vanavanematega ehitud kuusepuust, valge pika habemega taadist, kelle hääl oli kangesti isa hääle moodi, kirikus jõuluteenistusel käimisest, üheskoos pidulauas istumisest.