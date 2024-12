2025. aasta toob muudatusi sotsiaalkindlustuses

Uuest aastast makstakse pensione ning sotsiaaltoetusi (puudetoetusi) välja iga kuu 5. kuupäeval, kui see langeb tööpäevale. Kui 5. kuupäev on nädalavahetusel, toimub ülekanne järgneva kahe tööpäeva jooksul. Uus korraldus hakkab kehtima jaanuarist.

Kuna pension ja toetused võivad nädalavahetuse tõttu harjumuspärasest kuupäevast kuni paaripäevase viivitusega laekuda, soovitame kontrollida oma arvelduste ja tähtajaliste maksete kuupäevi. Vajadusel saab teha muudatusi maksetingimustes, et olla kindel, et kõik arved tasutakse õigeaegselt. Muudatus ei puuduta kojukandeid, seal toimib kõik tavapäraselt.

Riigiportaalis eesti.ee on nüüd kättesaadav uus infoteenus „Terviseprobleemiga lapse toetamine“, mis on eelkõige abiks lapsevanematele, kelle laps vajab terviseseisundi tõttu püsivat tuge. Infoteenus on kasulik tööriist ka arstidele, tugispetsialistidele ja ametnikele, kes last ja tema pere abistavad.