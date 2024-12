LUGEJA KIRI Suur tänu vastutulelikkuse ja abivalmiduse eest!

"Soovin anda soojad tänusõnad edasi ühele tänuväärsele ettevõttele, OÜ-le Siinorite Transportteenus eesotsas Angela Siinoriga. Usun, et need tänusõnad ei ole ainult minu, vaid kõigi poolt, kellel on vaja nende teenust kasutada," kirjutab Juta Saar.